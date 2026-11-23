Azərbaycanın turizm imkanları Çinin 4 şəhərində nümayiş olunub
- 23 noyabr, 2026
- 15:37
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Dövlət Turizm Agentliyi yanında Azərbaycan Turizm Bürosunun (ATB) Pekindəki rəsmi nümayəndəlik ofisi noyabrın 17-23-də Çinin Tyantszin, Tsindao, Nancin və Uhan şəhərlərində silsilə turizm seminarları təşkil edib.
"Report" Agentliyə istinadən xəbər verir ki, tədbirlərin məqsədi Azərbaycanın turizm imkanlarını Çin turizm sənayesinin nümayəndələrinə təqdim etmək və iki ölkənin turizm sektorları arasında işgüzar əlaqələri genişləndirmək olub.
Görüşlərdə ümumilikdə 200-dən çox turizm şirkətinin nümayəndəsi iştirak edib. Onlardan 50-si Tyantszin, 59-u Tsindao, 58-i Nancin, 45-i isə Uhan şəhərini təmsil edib. Görüşlər zamanı Azərbaycanın müxtəlif turizm məhsulları, Çin turistləri üçün cəlbedici səyahət istiqamətləri, eləcə də yerli turoperator və turizm agentliklərinin Azərbaycan üzrə səyahət paketləri hazırlamaq imkanları təqdim olunub.
Seminarlara Azərbaycandan dörd turizm tərəfdaşının nümayəndələri, o cümlədən "Azərbaycan Hava Yolları" QSC (AZAL) qatılıb. Təqdimatlarda hava əlaqələri, yerləşmə imkanları, turizm istiqamətləri üzrə xidmətlər və səyahət paketləri barədə məlumat verilib. Bu məlumatların Çin bazarının tələblərinə uyğun turizm marşrutlarının və səyahət paketlərinin hazırlanmasına töhfə verməsi nəzərdə tutulur.
Seminarlar zamanı Çin turizm sənayesi nümayəndələri ilə yeni işgüzar əlaqələrin qurulması və əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunub. İştirakçılara Azərbaycanın turizm imkanları barədə məlumat və tanıtım materialları təqdim edilib. Görüşlər yerli turizm şirkətlərinin Çin bazarında əlaqələrini genişləndirməsi, eləcə də Azərbaycan üzrə səyahət paketlərinin hazırlanması və satışının təşviqi baxımından əhəmiyyət daşıyıb.
Çin və Azərbaycan arasında mövcud vizasız rejim, eləcə də AZAL və "China Southern Airlines" aviaşirkətləri tərəfindən Pekin-Bakı və Urumçi-Bakı istiqamətləri üzrə həyata keçirilən birbaşa uçuşlar turizm əlaqələrinin inkişafı üçün əlavə imkanlar yaradır. 2026-cı ilin yanvar-oktyabr aylarında Çindən Azərbaycana 61 001 nəfər səfər edib ki, bu da ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 6,6 % çoxdur.