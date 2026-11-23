Almaniyada 450-dən çox məktəb partlayış hədəsi olan məktublar alıb
Digər ölkələr
- 23 noyabr, 2026
- 15:33
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Almaniyanın Baden-Vürtemberq federal əyalətindəki 450-dən çox məktəb noyabrın 23-ü səhər saatlarında elektron poçtla partlayış hədəsi olan məktublar alıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə yerli polis idarəsi məlumat yayıb.
Polis təhsil idarəetmə orqanı ilə əlaqə saxlayıb və təhlükəni qiymətləndirib. Hazırda məktub alan məktəblər üçün konkret təhlükə barədə məlumat yoxdur.
Müstəntiqlər göndərənin kimliyini müəyyənləşdirirlər.
Daha əvvəl İtaliya və Böyük Britaniyadakı məktəblər partlayış hədəsi olan kütləvi məktublar almışdı.
"Reuters"in məlumatına görə, belə məktublar İtaliyada təxminən 6 300 məktəbə və Şimali İrlandiyada 300-ə yaxın məktəbə daxil olub.
Более 450 школ в Германии получили письма с угрозами взрыва
Over 450 schools in Germany receive bomb threats
Son xəbərlər
15:38
Malayziyalı nazir hava limanında yıxılaraq başından xəsarət alıbDigər ölkələr
15:37
Azərbaycanın turizm imkanları Çinin 4 şəhərində nümayiş olunubTurizm
15:35
Rütte: NATO ildə təxminən 4 milyon artilleriya mərmisi istehsal etməyi planlaşdırırDigər ölkələr
15:34
"InvestAZ"dan dünya maliyyə bazarları ilə bağlı həftəlik analizMaliyyə
15:33
Almaniyada 450-dən çox məktəb partlayış hədəsi olan məktublar alıbDigər ölkələr
15:33
Prezident müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışla bağlı sərəncam imzalayıbHərbi
15:32
Su polisi brakonyerlik etməkdə şübhəli şəxsləri saxlayıbHadisə
15:26
İcarəyə götürdüyü maşını sökərək ehtiyat hissələrini satmaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıbHadisə
15:24
Azərbaycanda sekyuritizasiya fəaliyyəti üzrə hüquqi çərçivə yaradılıbMaliyyə