"InvestAZ"dan dünya maliyyə bazarları ilə bağlı həftəlik analiz
- 23 noyabr, 2026
- 15:34
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"InvestAZ" İnvestisiya Şirkəti tərəfindən aparılan həftəlik bazar araşdırmalarına görə, 16–20 noyabr həftəsində ABŞ maliyyə bazarlarında əsas diqqət FED-in gələcək faiz qərarlarına, inflyasiya risklərinə və əmək bazarının vəziyyətinə yönəlib. İnvestorların FED-in daha sərt monetar siyasət yürüdə biləcəyi ilə bağlı gözləntiləri ABŞ dollarına dəstək göstərib. Eyni zamanda, texnologiya sektorunda, xüsusilə süni intellekt şirkətlərinin yüksək qiymətləndirilməsi ilə bağlı yaranan narahatlıqlar fond bazarlarında satış təzyiqini gücləndirib.
1. Ötən həftənin əsas hadisələri
ABŞ: Dolların möhkəmlənməsi və FED-in faiz siyasəti bazarların əsas gündəmində
18 noyabrda yayımlanan FOMC iclas protokolu FED rəsmilərinin inflyasiya ilə mübarizə və faiz siyasətinin gələcək istiqaməti barədə mövqelərinin qiymətləndirilməsi baxımından əhəmiyyət daşıyıb. İnvestorlar inflyasiyanın hədəf səviyyəyə qayıtması üçün faizlərin daha uzun müddət yüksək saxlanılması ehtimalını diqqətdə saxlayıblar. Bu gözləntilər dolların mövqeyini gücləndirməklə yanaşı, faiz gəliri gətirməyən qızıl və digər riskli aktivlər üçün əlverişsiz şərait yaradıb.
19 noyabrda açıqlanan əmək bazarı və biznes aktivliyi göstəriciləri ABŞ iqtisadiyyatında əmək bazarının zəifləməsinə dair əlamətləri ön plana çıxarıb. İlkin İşsizlik Müavinəti Müraciətləri 203 min təşkil edərək 198 minlik proqnozu üstələyib. Davam Edən İşsizlik Müavinəti Müraciətlərinin sayı 1,763 milyon təşkil edərək 1,710 milyonluq proqnozu üstələyib. Bu artım daha əvvəl işsizlik müavinəti üçün müraciət etmiş şəxslərin bir hissəsinin əmək bazarına qayıtmaqda çətinlik çəkdiyinə və işsizliyin daha uzun müddət davam edə biləcəyinə işarə edib. Beləliklə, göstəricilər ABŞ əmək bazarında zəifləmə meyillərinin gücləndiyini göstərib.
Filadelfiya FED-in İstehsal Biznesi İndeksi noyabrda 6,3 bəndə enərək əvvəlki 20,9 bəndlik göstəricidən xeyli aşağı düşüb. Göstəricinin 20,6 bənd səviyyəsində gözlənilməsi fonunda nəticənin proqnozdan kəskin zəif olması istehsal sektorunda aktivliyin yavaşladığına işarə edib. Bundan əlavə, ABŞ-ın Aparıcı İqtisadi Göstəricilər İndeksi oktyabrda 0,3 % azalıb. Bu göstəricilər iqtisadi aktivliklə bağlı riskləri artırsa da, dolların möhkəm mövqeyini tam zəiflətməyib.
Avrozona: ECB rəsmilərinin açıqlamaları və iqtisadi perspektivlər
Avrozonada həftə ərzində investorların diqqəti Avropa Mərkəzi Bankının (ECB) rəsmilərinin açıqlamalarına və regionun iqtisadi perspektivlərinə yönəlib. ECB nümayəndələrinin inflyasiya, əməkhaqqı artımı və monetar siyasətin gələcək istiqaməti ilə bağlı mövqeləri avronun məzənnəsi üçün əhəmiyyət daşıyıb.
ECB prezidenti Kristin Laqardın 20 noyabrda Avropa Bankçılıq Konqresindəki çıxışı bazar iştirakçıları tərəfindən diqqətlə izlənilib. İnvestorlar xüsusilə inflyasiyanın dayanıqlılığı, əməkhaqqı artımının qiymətlərə təsiri və faiz qərarlarının gələcək istiqaməti ilə bağlı mümkün siqnalları qiymətləndiriblər.
Almaniya: İstehsal qiymətlərində artım inflyasiya risklərini gündəmdə saxlayır
Almaniyada həftənin diqqətçəkən göstəricilərindən biri oktyabr ayı üzrə İstehsalçı Qiymətləri İndeksi olub. Göstərici aylıq müqayisədə 1,4 % artaraq 0,9 %-lik proqnozu üstələyib. Bununla belə, əvvəlki ayın 1,9 %-lik artımı ilə müqayisədə qiymət artımının zəifləməsi istehsal mərhələsində inflyasiya təzyiqlərinin müəyyən qədər azaldığını göstərib.
İstehsalçı qiymətlərində artımın proqnozdan yüksək olması şirkətlərin xərcləri və gələcək istehlak qiymətləri baxımından diqqət çəkib. Lakin, bu göstəricinin təkbaşına Avropa Mərkəzi Bankının faiz siyasətində dəyişiklik yaradacağını söyləmək mümkün deyil. Almaniya iqtisadiyyatının vəziyyəti və Avrozonada inflyasiyanın dəyişməsi avronun gələcək məzənnəsinə təsir edən əsas amillər olaraq qalır.
Böyük Britaniya: Pərakəndə satışlarda gözlənilməz artım funtu dəstəkləyib
Böyük Britaniyada həftənin əsas iqtisadi hadisəsi 20 noyabrda açıqlanan oktyabr ayı üzrə pərakəndə satış göstəriciləri olub. Pərakəndə Satışların həcmi aylıq müqayisədə 0,7 % artaraq dəyişiklik gözləməyən proqnozu üstələyib. Sentyabr ayındakı 0,6 %-lik azalmadan sonra qeydə alınan bu artım istehlak tələbinin bərpa olunduğuna dair müsbət siqnal yaradıb. İllik müqayisədə satışların artımı 2,3 %-ə çatıb.
Müsbət Pərakəndə Satış məlumatları İngiltərə Bankının faiz siyasəti ilə bağlı gözləntilərə təsir göstərərək funt sterlinqə müəyyən dəstək verib. Bununla belə, inflyasiyanın yüksək səviyyədə qalması və ev təsərrüfatlarının borclanma xərclərinin artması istehlak sektorunun gələcək perspektivləri ilə bağlı qeyri-müəyyənliyi qoruyub.
ABŞ–İran münaqişəsi və əmtəə bazarları: Geosiyasi risklər neftə dəstək versə də, eniş üstünlük təşkil edib
ABŞ–İran münaqişəsi həftə ərzində enerji bazarları üçün əsas geosiyasi risklərdən biri olaraq qalıb. ABŞ Prezidenti Donald Tramp İranın müharibənin başa çatdırılması ilə bağlı razılaşma istədiyini, lakin Vaşinqtonun qəbul edə biləcəyi şərtlərin hələ formalaşmadığını bildirib. Digər tərəfdən, regionda hərbi qarşıdurma və Hörmüz boğazında gəmiçilik təhlükəsizliyi ilə bağlı narahatlıqlar enerji təchizatının davamlılığına dair riskləri artırıb.
Hörmüz boğazı dünya enerji ticarəti üçün strateji əhəmiyyət daşıdığından, burada mümkün məhdudiyyətlər neft tədarükünə və qiymətlərə birbaşa təsir göstərə bilər. Lakin, həftə ərzində geosiyasi risklərə baxmayaraq, qlobal riskdən yayınma meyli və enerji bazarındakı digər amillər neft qiymətlərinin yüksəlişini məhdudlaşdırıb.
Həftənin sonuna yaxın "Brent" markalı neft 91$ "WTI" markalı neft isə, 82$ səviyyəsində qeydə alınıb. Bu nəticə geosiyasi risklərin neft bazarına dəstək verməsinə baxmayaraq, digər bazar amillərinin daha güclü təsir göstərdiyini nümayiş etdirib.
Qızıl bazarı: Dolların möhkəmlənməsi və faiz gözləntiləri qiymətləri aşağı çəkib
Qızıl həftə ərzində ən güclü satış təzyiqi ilə üzləşən aktivlərdən biri olub. ABŞ dollarının möhkəmlənməsi və FED-in faizləri yüksək səviyyədə saxlaya biləcəyi ilə bağlı gözləntilər investorların qızıla marağını zəiflədib. ABŞ istiqrazlarının gəlirliliyinin yüksək qalması da faiz gəliri gətirməyən qızılın cəlbediciliyini azaldıb.
Həftənin sonuna yaxın qızılın qiyməti təxminən 3525$ səviyyəsində qərarlaşıb. Həftəlik eniş 8,5 % təşkil edib. Bu, dolların möhkəmlənməsi, faiz siyasəti ilə bağlı gözləntilər və qlobal bazarlarda satış təzyiqinin qızıl üzərində eyni vaxtda təsir göstərdiyini ortaya qoyub.
Kriptovalyuta bazarı: "Bitcoin" və "Ethereum"da satış təzyiqi güclənib
Kriptovalyuta bazarında həftə ərzində riskdən yayınma meyli və ABŞ dollarının möhkəm mövqeyi satış təzyiqini artırıb. Fond bazarlarında, xüsusilə texnologiya sektorunda müşahidə edilən enişlər investorların riskli aktivlərə marağını zəiflədib. Bu şərait "Bitcoin" və "Ethereum"un qiymətlərinə də mənfi təsir göstərib.
Bitcoin həftənin əvvəlindəki təxminən $65130 səviyyəsindən həftənin sonuna doğru $55140 ətrafına geriləyib. Beləliklə, həftəlik azalma təxminən 15,34 % təşkil edib.
"Ethereum" da oxşar satış təzyiqi ilə üzləşərək həftənin sonuna yaxın $1700 ətrafında ticarət olunub.
Ümumilikdə, yüksək faiz gözləntiləri, dolların möhkəmliyi və investorların riskli aktivlərdən uzaqlaşması kriptovalyuta bazarında bərpa cəhdlərini məhdudlaşdırıb. Davamlı yüksəliş üçün bazara yeni kapital axınının güclənməsi və investorların risk iştahının bərpası vacib olaraq qalır.
Valyuta həftəlik yekunu
Həftənin sonuna yaxın valyuta bazarında ABŞ dollarının mövqeyi nisbətən güclənib. EUR/USD valyuta cütlüyü 1,09660 səviyyəsində qərarlaşıb və həftəlik müqayisədə 0,56 % ucuzlaşıb. GBP/USD isə 1,30810 səviyyəsinə qədər geriləyərək həftə ərzində 0,87 % dəyər itirib. Hər iki valyuta cütlüyündə müşahidə olunan eniş ABŞ dollarına tələbin artdığını və avro ilə funt sterlinqin dollar qarşısında zəiflədiyini göstərib.
Əsas İqtisadi Göstəricilər
23 noyabr, bazar ertəsi
ABŞ
• 18:45 – Xidmət Sektoru üzrə Satınalma Menecerləri İndeksi (PMI).
• 18:45 – İstehsal Sektoru üzrə Satınalma Menecerləri İndeksi (PMI).
Avrozona
• 13:00 – Xidmət Sektoru üzrə Satınalma Menecerləri İndeksi (PMI).
• 13:00 – İstehsal Sektoru üzrə Satınalma Menecerləri İndeksi (PMI).
Almaniya
• 12:30 – Xidmət Sektoru üzrə Satınalma Menecerləri İndeksi (PMI).
• 12:30 – İstehsal Sektoru üzrə Satınalma Menecerləri İndeksi (PMI).
Böyük Britaniya
- 13:30 – Birləşmiş Satınalma Menecerləri İndeksi (PMI).
24 noyabr, çərşənbə axşamı
Almaniya
- 13:00 – Ifo İş İqlimi İndeksi.
25 noyabr, çərşənbə
Almaniya
- 11:00 – Üçüncü Rüb üzrə Ümumi Daxili Məhsul (ÜDM).
ABŞ
• 17:30 – Əsas Fərdi İstehlak Xərcləri Qiymət İndeksi (Core PCE).
• 17:30 – Ümumi Daxili Məhsul (ÜDM).
• 17:30 – İlkin İşsizlik Müavinəti Müraciətləri.
Avrozona
- Avropa Mərkəzi Bankının Pul Siyasəti Toplantısı.
26 noyabr, cümə axşamı
Avropa
• Avropa Liderlər Zirvəsi.
• İngiltərə Bankının Maliyyə Sabitliyi Hesabatı.
27 noyabr, cümə
Almaniya
- 12:55 – İşsizlik göstəriciləri.
Avropa
- Avropa Liderlər Zirvəsinin yekunları.
Qeyd: 26 noyabr ABŞ-da Şükranlıq Günü olduğundan, 27 noyabrda isə, ABŞ bazarlarında qısaldılmış ticarət sessiyası keçirildiyindən maliyyə bazarlarında likvidliyin azalması mümkündür.