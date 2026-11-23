Rütte: NATO ildə təxminən 4 milyon artilleriya mərmisi istehsal etməyi planlaşdırır
Digər ölkələr
- 23 noyabr, 2026
- 15:35
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Gələn ilə qədər NATO ildə təxminən 4 milyon artilleriya mərmisi istehsal etmək imkanına malik olacaq.
"Report" "İnterfaks"a istinadən xəbər verir ki, bunu NATO-nun baş katibi Mark Rütte Berlində NATO Parlament Assambleyasında çıxışı zamanı bildirib.
"Proqnozlara görə, gələn ilə qədər alyans hər il təxminən 4 milyon artilleriya mərmisi istehsal etmək gücünə malik olacaq", - M.Rütte qeyd edib.
Planlaşdırılan istehsal həcmləri 2025-ci ilin göstəricilərini demək olar ki, iki dəfə üstələyir.
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