Датская полиция получает сообщения о минировании школ по всей стране, однако не видит в настоящее время причин для беспокойства.

Как передает Report, об этом заявил телеканалу TV2 министр общественной безопасности и готовности к чрезвычайным ситуациям Лисбет Бех-Нильсен.

По его словам, власти внимательно следят за ситуацией.

"Школа должна быть безопасным местом для наших детей. Поэтому совершенно недопустимо и крайне серьезно, что угрозы взрыва поступают в адрес наших школ или других государственных учреждений", - сказал он.

По данным телеканала, письма с угрозами также получили ряд государственных учреждений, к примеру, муниципальные органы в округе Фюн, тюрьма в Северной Ютландии.