В Дании ряд школ получили письма с угрозами о минировании
Другие страны
- 23 ноября, 2026
- 16:02
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Датская полиция получает сообщения о минировании школ по всей стране, однако не видит в настоящее время причин для беспокойства.
Как передает Report, об этом заявил телеканалу TV2 министр общественной безопасности и готовности к чрезвычайным ситуациям Лисбет Бех-Нильсен.
По его словам, власти внимательно следят за ситуацией.
"Школа должна быть безопасным местом для наших детей. Поэтому совершенно недопустимо и крайне серьезно, что угрозы взрыва поступают в адрес наших школ или других государственных учреждений", - сказал он.
По данным телеканала, письма с угрозами также получили ряд государственных учреждений, к примеру, муниципальные органы в округе Фюн, тюрьма в Северной Ютландии.
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