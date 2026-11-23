В Абшеронском районе произошла необычная кража.

Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел, мужчина сдал в аренду свой автомобиль марки Toyota, а в последствии обнаружил хищение из транспортного средства запчастей на 2 тыс. манатов.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже Э. Ахмедова. Установлено, что задержанный продал украденные запчасти.

По факту ведется расследование.