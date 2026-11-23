Дискуссия о возможном возвращении Великобритании в Европейский союз вновь оказались на политической повестке после саммита ЕС - Великобритания 20 ноября в Брюсселе с участием премьер-министра Энди Бернема, председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя Европейского совета Антониу Кошты, сообщает европейское бюро Report.

Однако, несмотря на позитивные сигналы европейских лидеров и готовность сторон углублять сотрудничество, перспектива повторного членства Великобритании в ЕС весьма неопределенна: Лондон ограничен внутриполитическими обязательствами, а Брюссель не демонстрирует готовности к возвращению страны на любых условиях.

Бернем, который еще несколько месяцев назад старался дистанцироваться от дискуссии о Brexit, теперь фактически открыл возможность обсуждения более масштабного сближения с Евросоюзом, включая потенциальное возвращение в объединение.

На саммите в Брюсселе британский премьер подтвердил готовность начать с европейскими партнерами годовой процесс обсуждения долгосрочных вариантов отношений. При этом он подчеркнул, что более масштабные решения должны приниматься уже следующим парламентом, после предстоящих всеобщих выборов.

Таким образом, нынешнее правительство пока не намерено выходить за рамки предвыборных обязательств Лейбористской партии. По словам самого Бернама, манифест исключает возвращение в единый рынок, таможенный союз и восстановление свободы передвижения в течение нынешнего парламентского срока.

Вместе с тем сам факт того, что вопрос повторного вступления в ЕС вновь оказался в поле политической дискуссии, свидетельствует об изменении подхода Лондона к последствиям Brexit.

Внутриполитические ограничения: Бернем рискует вновь открыть Brexit-фронт

Одним из главных препятствий для британского премьера остается отсутствие политического консенсуса внутри страны.

С одной стороны, более тесные отношения с ЕС могут получить поддержку значительной части избирателей, бизнеса и представителей Лейбористской партии, заинтересованных в снижении торговых барьеров, восстановлении экономических связей и расширении возможностей для передвижения граждан.

С другой - возвращение к вопросу членства вновь может разделить британское общество и самих лейбористов.

Показательно, что даже среди представителей политического истеблишмента нет единого подхода к дальнейшим шагам. Бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй после брюссельского саммита выступила против возобновления дискуссии о членстве, призвав Бернема принять результаты Brexit и двигаться дальше. По ее мнению, процесс возвращения в ЕС может поглотить значительную часть времени правительства.

В то же время бывший министр бизнеса Питер Кайл призвал правящую партию сделать возвращение в ЕС одним из предвыборных обязательств на следующих выборах, предусмотрев референдум по окончательным условиям членства.

На другом политическом фланге сторонники Brexit, включая Найджела Фараджа и евроскептиков, уже получили возможность вновь использовать европейскую тему для мобилизации избирателей.

Риск заключается в том, что поддержка более тесных отношений с ЕС не обязательно означает готовность британцев поддержать полноценное возвращение в объединение. Особенно чувствительными могут оказаться вопросы свободы передвижения, бюджетных обязательств и передачи части полномочий европейским институтам.

При этом часть старшего поколения избирателей, активно поддержавшего Brexit в 2016 году, остается потенциальной аудиторией для евроскептической риторики. Несмотря на то что экономические и политические обещания сторонников выхода не реализовались в ожидаемом масштабе, это не означает автоматического изменения взглядов проголосовавших "за".

Европа приветствует сближение, но не спешит распахивать двери

В Брюсселе политические сигналы в пользу возвращения Великобритании звучат достаточно позитивно. Однако между заявлениями отдельных европейских лидеров и общей институциональной позицией ЕС сохраняется определенная дистанция.

Одним из наиболее прямых сторонников возвращения Великобритании стал президент Франции Эмманюэль Макрон. В конце сентября, выступая вместе с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Мадриде, он отреагировал на заявления Бернема словами "Welcome back" и призвал Лондон вернуться в Евросоюз.

Макрон подчеркнул, что возможная заявка Великобритании стала бы хорошей новостью как для самой страны, так и для европейцев. Санчес также выразил готовность Испании приветствовать возвращение британцев в европейское объединение.

Позиция Парижа во многом объясняется изменившейся геополитической обстановкой. На фоне российской агрессии против Украины, растущей неопределенности в трансатлантических отношениях и дискуссий об укреплении европейской обороны Великобритания остается важным военным, экономическим и дипломатическим партнером ЕС.

Ее военный потенциал, членство в НАТО и постоянное место в Совете Безопасности ООН придают потенциальному возвращению дополнительное стратегическое значение.

Однако заявления Макрона и Санчеса пока не означают формирования единой позиции всех 27 государств-членов.

Еврокомиссия, со своей стороны, придерживается более прагматичного подхода. Фон дер Ляйен приветствовала готовность Бернема обсуждать будущее отношений, отмечая, что за десять лет после референдума 2016 года международная обстановка существенно изменилась, в том числе из-за пандемии и войны России против Украины.

При этом ЕК исходит из того, что именно Лондон должен определить желаемую модель отношений и обозначить готовность к соответствующим обязательствам.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта также выступает за амбициозное и динамичное партнерство, прежде всего в вопросах безопасности, обороны, противодействия гибридным угрозам и экономической устойчивости.

Но результаты брюссельского саммита показывают, что европейские институты пока сосредоточены на практическом развитии сотрудничества в рамках действующих соглашений, а не на подготовке процедуры повторного вступления Великобритании.

Даже нынешнее сближение требует серьезных компромиссов

Саммит 20 ноября продемонстрировал, что стороны способны достигать конкретных договоренностей, но одновременно выявил сложности даже по отдельным направлениям.

ЕС и Великобритания согласовали создание общей зоны санитарных и фитосанитарных стандартов, увязку систем торговли выбросами и программу молодежной мобильности, предусматривающую возможность пребывания до 100 тысяч молодых граждан каждой стороны на территории другой сроком до трех лет.

Вместе с тем ряд вопросов остался открытым. В частности, стороны договорились продолжить работу над участием Великобритании во внутреннем рынке электроэнергии ЕС, увязав этот вопрос с соглашением о взносе на сплочение (сohesion). Переговоры о взаимном снижении платы за обучение студентов будут продолжены в течение шести месяцев.

Эти разногласия показывают, что даже ограниченное секторальное сближение требует от Лондона готовности принимать финансовые и регуляторные обязательства.

В случае гипотетического возвращения в ЕС круг вопросов был бы значительно шире.

В частности, предметом будущих переговоров могли бы стать бюджетные взносы, свобода передвижения, участие в Шенгенской зоне и долгосрочные обязательства в отношении единой европейской валюты. Великобритания до Brexit пользовалась рядом особых условий, включая бюджетный ребейт и исключения из некоторых механизмов европейской интеграции. Сохранение прежних привилегий во второй раз вовсе не гарантированы.

Речь пока не идет о сформулированных Брюсселем требованиях к Лондону: нет официальной заявки на вступление, так же, как и встречных предложений.

Нельзя исключать, что в будущем стороны могли бы рассматривать и промежуточные форматы, позволяющие упростить передвижение граждан и восстановить часть прежних механизмов взаимодействия без немедленного возвращения к полноценному членству.

Brexit изменил не только Великобританию, но и сам Евросоюз

Еще одним фактором неопределенности остается время. Переговоры о выходе Великобритании из ЕС заняли несколько лет и сопровождались глубокими политическими разногласиями. Обратный процесс потенциально может оказаться не менее сложным, поскольку за прошедшее десятилетие изменились и Великобритания, и сам Евросоюз.

Как отмечал Бернем, мир за это время стал другим. Вопросы безопасности, оборонной политики, экономической устойчивости и стратегической автономии приобрели совершенно новое значение.

С одной стороны, это усиливает аргументы в пользу более тесного сотрудничества Лондона и Брюсселя. С другой возникает вопрос, насколько далеко стороны готовы пойти в институциональном сближении и какие обязательства готовы принять.

Европейская интеграция может иметь значение и для внутреннего единства самой Великобритании.

В Шотландии, большинство жителей которой проголосовало против Brexit на референдуме 2016 года, выход из ЕС вновь усилил аргументы сторонников независимости. Более тесное сближение Лондона с Брюсселем потенциально могло бы ослабить часть этих аргументов, продемонстрировав изменение британского курса в европейском направлении.

Однако это не обязательно устранит сепаратистские настроения, поскольку вопрос независимости Шотландии связан не только с отношениями с Евросоюзом.

Между политическим сигналом и реальной перспективой

В результате нынешнее сближение Великобритании и ЕС может развиваться по нескольким сценариям: от дальнейшего расширения секторальных соглашений до более глубокого участия Лондона в европейском экономическом пространстве и, в долгосрочной перспективе, возможного возвращения в Евросоюз.

Однако последний вариант пока остается гипотетическим.

Европейские страны заинтересованы в укреплении сотрудничества с Великобританией, особенно в вопросах безопасности и обороны. Но Brexit оставил после себя значительные "шрамы". Не только экономические последствия, но и политическую память о сложностях многолетних переговоров, взаимном недоверии и нестабильности отношений.

Для Лондона же сближение с ЕС может стать способом исправить часть последствий Brexit, не вступая немедленно в новую политическую битву за членство.

Таким образом, главная интрига заключается не столько в том, вернется ли Великобритания в ЕС, сколько в том, какую модель отношений стороны смогут построить в изменившейся международной обстановке.

Пока Бернем открыл дверь для обсуждения более масштабного сближения, но ни британское правительство, ни европейские институты не обозначили конкретного пути к повторному членству.

Между политической готовностью говорить о возвращении и его реальной возможностью по-прежнему остается значительная дистанция.