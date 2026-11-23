В Азербайджане вводятся новые механизмы секьюритизации, предусматривающие, в частности, обязательное сохранение продавцом активов не менее 5% облигаций, выпущенных на их основе.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о применении поправок в законы "О банках" и "О рынке ценных бумаг".

Согласно новым правилам, каждый процесс секьюритизации должен сопровождаться планом, утвержденным Центральным банком Азербайджана (ЦБА). В нем должны быть указаны участники процесса, активы, риски и способы их снижения, а также заключение независимого аудитора о соответствии активов требованиям законодательства.

После утверждения плана секьюритизационная компания должна в течение 60 рабочих дней обратиться за государственной регистрацией выпуска облигаций.

Кроме того, кредитный риск активов, переданных секьюритизационной компании, не должен превышать риск аналогичных активов, оставшихся на балансе их продавца.

ЦБА в течение шести месяцев должен утвердить нормативные акты, определяющие дополнительные требования к секьюритизируемым активам, обслуживающим агентам, управлению рисками, продаже активов и раскрытию информации.

Механизм секьюритизации позволит превращать неликвидные активы в ликвидные ценные бумаги, расширить ассортимент финансовых инструментов на рынке и создать дополнительные инвестиционные возможности.