Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил Дональда Трампа
- 23 ноября, 2026
- 16:10
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил президента США Дональда Трампа.
Как сообщает Report, об этом говорится в публикации азербайджанского лидера в соцсети Х.
"Уважаемый президент Дональд Трамп! Хотел бы выразить Вам искреннюю благодарность за добрые слова, адресованные мне в Вашем послании по случаю запуска проекта "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания" (TRIPP)", - говорится в публикации.
Отметим, что Трамп в обращении по случаю запуска проекта TRIPP поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиев за проделанную работу для реализации этого проекта.
Американский лидер также поблагодарил президента Азербайджана за инициативу по выдвижению Трампа на Нобелевскую премию мира.
Dear President Donald J. Trump, I would like to express my sincere gratitude for the kind words you addressed to me in your message marking the launch of the Trump Route for International Peace and Prosperity (TRIPP) project. @realDonaldTrump @WhiteHouse https://t.co/VRGmL9v5E0— Ilham Aliyev (@presidentaz) November 23, 2026