Prezident İlham Əliyev Trampa təşəkkür edib
- 23 noyabr, 2026
- 16:09
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Prezident İlham Əliyev TRIPP layihəsinin işə salınması münasibətilə ona ünvanladığı xoş sözlərə görə ABŞ Prezidenti Donald Trampa təşəkkür edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İlham Əliyevin "X" hesabında paylaşım edilib.
"Hörmətli Prezident Donald Tramp,
Beynəlxalq Sülh və Rifah naminə Tramp Marşrutu (TRIPP) layihəsinin başlanması münasibətilə mənə ünvanladığınız xoş sözlərə görə səmimi minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm", - paylaşımda qeyd olunub.
Dear President Donald J. Trump, I would like to express my sincere gratitude for the kind words you addressed to me in your message marking the launch of the Trump Route for International Peace and Prosperity (TRIPP) project. @realDonaldTrump @WhiteHouse https://t.co/VRGmL9v5E0— Ilham Aliyev (@presidentaz) November 23, 2026