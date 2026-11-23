Fərid Baxşıyev ADY-nin Müşahidə Şurasının yeni üzvü seçilib
İnfrastruktur
- 23 noyabr, 2026
- 16:20
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Fərid Baxşıyev "Azərbaycan Dəmir Yolları" (ADY) QSC-nin Müşahidə Şurasına yeni üzv təyin olunub.
Bu barədə "Report" ADY-yə istinadən xəbər verir.
F.Baxşıyev Maliyyə Nazirliyi yanında Dövlət Müəssisələrinin Monitorinqi Agentliyinin direktorudur.
ADY-nin Müşahidə Şurasının sədri rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyevdir.
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