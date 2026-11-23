"Prior Leasing"in istiqrazlarına 293 investor maraq göstərib
- 23 noyabr, 2026
- 16:23
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Bu gün "Bakı Fond Birjası" QSC-də (BFB) "Prior Leasing" ASC-nin 2 milyon manatlıq istiqrazlarının yerləşdirilməsi üzrə hərrac keçirilib.
"Report" bu barədə birjaya istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, hər birinin nominal dəyəri 100 manat olan 20 000 ədəd istiqraz abunə yazılışı üsulu ilə yerləşdirilib. Abunə yazılışı sentyabrın 21-dən noyabrın 19-na qədər həyata keçirilib. İstiqrazlara 293 investor ümumi dəyəri 2 milyon manat olan 375 sifariş təqdim edib, 286 investorun 368 sifarişi təmin edilib. Bununla da, yerləşdirmə tam baş tutub.
Qiymətli kağızlar 24 ay tədavüldə olacaq. Onların illik gəlirliliyi 15 %-dir. Faizlər aylıq ödəniləcək. Prosesin anderrayteri "ABB-İnvest İnvestisiya Şirkəti" QSC-dir.
Emitentin tədavül müddətində qiymətli kağızları geri alması nəzərdə tutulmayıb.