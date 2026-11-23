İstanbulda tramvayla avtobus toqquşub, 11 nəfər xəsarət alıb
Region
- 23 noyabr, 2026
- 16:24
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Türkiyənin İstanbul şəhərinin Fatih rayonunda tramvayla sərnişin avtobusu toqquşub.
"Report" "Haber Global"a istinadən xəbər verir ki, hadisə Haseki tramvay dayanacağının yaxınlığında baş verib.
"TRT Haber"in məlumatına görə isə qəza nəticəsində 11 nəfər müxtəlif dərəcəli xəsarət alıb.
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