В Стамбуле столкнулись трамвай и автобус
Происшествия
- 23 ноября, 2026
- 16:34
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В районе Фатих города Стамбул, Турция, столкнулись трамвай и пассажирский автобус.
Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, авария произошла недалеко от трамвайной остановки Хасеки.
По предварительным данным, в результате аварии 11 человек получили травмы различной степени тяжести.
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