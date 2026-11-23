В районе Фатих города Стамбул, Турция, столкнулись трамвай и пассажирский автобус.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, авария произошла недалеко от трамвайной остановки Хасеки.

По предварительным данным, в результате аварии 11 человек получили травмы различной степени тяжести.