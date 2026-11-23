Кабинет министров Азербайджана принял решение о создании комиссии по изучению эффективности деятельности в ряде направлений электроэнергетики, включая оценку работы ОАО "Азерэнержи" и "Азеришыг".

Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно документу, комиссия изучит существующий потенциал и инфраструктурные возможности электроэнергетической системы страны, состояние организации параллельного режима работы энергосистемы, а также ситуацию в сфере передачи и распределения электроэнергии и определит необходимые меры по развитию этих направлений.

Кроме того, комиссия проанализирует эффективность строительства и эксплуатации малых гидроэлектростанций, а также оценит эффективность деятельности ОАО "Азерэнержи" и "Азеришыг", включая их финансово-хозяйственную деятельность и механизмы управления.

Председателем комиссии назначен министр энергетики.

В состав комиссии вошли:

председатель Государственного агентства антимонопольного надзора и контроля потребительского рынка при Президенте Азербайджана;

заместитель министра экономики;

заместитель министра финансов;

президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR);

заместитель заведующего отделом территориально-организационных вопросов Администрации Президента;

помощник премьер-министра.

Комиссии поручено в течение двух месяцев с привлечением международных консалтинговых компаний и с учетом энергетической безопасности страны провести соответствующие исследования и анализ, при необходимости привлечь специалистов профильных государственных органов и представить результаты и предложения в Кабинет министров.

ОАО "Азерэнержи" и "Азеришыг" поручено оказывать необходимое содействие деятельности комиссии и предоставлять по ее запросу необходимые сведения и документы. Министерство финансов должно обеспечить принятие необходимых мер по исполнению распоряжения.

Распоряжение вступает в силу со дня подписания.