В Азербайджане создана комиссия по оценке эффективности работы в сфере электроэнергетики
- 23 ноября, 2026
- 16:29
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Кабинет министров Азербайджана принял решение о создании комиссии по изучению эффективности деятельности в ряде направлений электроэнергетики, включая оценку работы ОАО "Азерэнержи" и "Азеришыг".
Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Али Асадов.
Согласно документу, комиссия изучит существующий потенциал и инфраструктурные возможности электроэнергетической системы страны, состояние организации параллельного режима работы энергосистемы, а также ситуацию в сфере передачи и распределения электроэнергии и определит необходимые меры по развитию этих направлений.
Кроме того, комиссия проанализирует эффективность строительства и эксплуатации малых гидроэлектростанций, а также оценит эффективность деятельности ОАО "Азерэнержи" и "Азеришыг", включая их финансово-хозяйственную деятельность и механизмы управления.
Председателем комиссии назначен министр энергетики.
В состав комиссии вошли:
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председатель Государственного агентства антимонопольного надзора и контроля потребительского рынка при Президенте Азербайджана;
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заместитель министра экономики;
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заместитель министра финансов;
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президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR);
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заместитель заведующего отделом территориально-организационных вопросов Администрации Президента;
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помощник премьер-министра.
Комиссии поручено в течение двух месяцев с привлечением международных консалтинговых компаний и с учетом энергетической безопасности страны провести соответствующие исследования и анализ, при необходимости привлечь специалистов профильных государственных органов и представить результаты и предложения в Кабинет министров.
ОАО "Азерэнержи" и "Азеришыг" поручено оказывать необходимое содействие деятельности комиссии и предоставлять по ее запросу необходимые сведения и документы. Министерство финансов должно обеспечить принятие необходимых мер по исполнению распоряжения.
Распоряжение вступает в силу со дня подписания.