В японской префектуре Кумамото сотрудник полиции погиб от огнестрельного ранения.

Как передает Report, об этом сообщают японские медиа со ссылкой на правоохранительные органы.

"На территории полицейского участка в Арао был обнаружен лежащий на земле мужчина в возрасте около 20 лет, полицейский из отдела по связям с общественностью, с огнестрельным ранением головы. Рядом с ним был обнаружен пистолет, предположительно принадлежавший ему, а его начальник услышал звук, похожий на выстрел", - сообщили в полиции.

Ведется расследование в связи с инцидентом. Полиция префектуры рассматривает несколько версий от несчастного случая до самоубийства.