В японской префектуре Кумамото полицейский погиб от огнестрельного ранения
Другие страны
- 23 ноября, 2026
- 16:39
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
В японской префектуре Кумамото сотрудник полиции погиб от огнестрельного ранения.
Как передает Report, об этом сообщают японские медиа со ссылкой на правоохранительные органы.
"На территории полицейского участка в Арао был обнаружен лежащий на земле мужчина в возрасте около 20 лет, полицейский из отдела по связям с общественностью, с огнестрельным ранением головы. Рядом с ним был обнаружен пистолет, предположительно принадлежавший ему, а его начальник услышал звук, похожий на выстрел", - сообщили в полиции.
Ведется расследование в связи с инцидентом. Полиция префектуры рассматривает несколько версий от несчастного случая до самоубийства.
Последние новости
17:15
Бахром Ашрафханов: Сближение Ташкента, Ашхабада и Баку укрепит мир и стабильность в регионеВнешняя политика
17:13
Верховный суд Испании амнистировал экс-главу Каталонии ПучдемонаДругие страны
17:13
Фото
Азербайджан поддерживает присоединение Турции к Зеленому энергетическому коридоруЭнергетика
17:10
В Азербайджане объем производства в секторе ИКТ в октябре вырос на 21,2%ИКТ
17:06
Мастер, обвиняемый в краже $80 тыс. из дома в Баку, приговорен к 5,5 года лишения свободыПроисшествия
17:00
Во время выступления Макрона на заводе Airbus старшеклассник потерял сознаниеЭто интересно
17:00
Иса Габиббейли: Книга Бердымухамедова вносит вклад в развитие отношений Баку и АшхабадаВнешняя политика
16:58
ЕК расследует Coca-Cola EP на предмет ограничения трансграничной торговлиДругие страны
16:54
Инвестиции в сектор ИКТ Азербайджана выросли почти на 58%ИКТ