В ЗАО "Бакинский метрополитен" обсудили приведение пассажирских услуг в соответствие с современными требованиями.

Как сообщает Report со ссылкой на AZCON Holding, вопрос рассмотрели на заседании Наблюдательного совета компании.

Участники заседания обсудили результаты деятельности метрополитена, ход реализации текущих проектов и возможности запуска новых инициатив. В частности, рассмотрели работы по развитию станционной и тоннельной инфраструктуры, организации движения поездов, расширению технических и эксплуатационных возможностей, а также обеспечению безопасности.

По итогам заседания Наблюдательный совет принял соответствующие решения для достижения поставленных целей.