В Бакинском метро обсудили повышение качества обслуживания пассажиров
Инфраструктура
- 23 ноября, 2026
- 16:44
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В ЗАО "Бакинский метрополитен" обсудили приведение пассажирских услуг в соответствие с современными требованиями.
Как сообщает Report со ссылкой на AZCON Holding, вопрос рассмотрели на заседании Наблюдательного совета компании.
Участники заседания обсудили результаты деятельности метрополитена, ход реализации текущих проектов и возможности запуска новых инициатив. В частности, рассмотрели работы по развитию станционной и тоннельной инфраструктуры, организации движения поездов, расширению технических и эксплуатационных возможностей, а также обеспечению безопасности.
По итогам заседания Наблюдательный совет принял соответствующие решения для достижения поставленных целей.
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