Книга "Нейтралитет Туркменистана - светлый путь мира и доверия" является значительным вкладом в развитие азербайджано-туркменистанских отношений.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Иса Габиббейли на презентации книги президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, изданной в Баку на азербайджанском языке.

Он отметил, что автор представляет в книге нейтралитет как явление, проистекающее из исторического опыта туркменского народа, вытекающее из его национальных традиций и ставшее государственной политикой в период независимости.

"Эта книга является важным источником для того, чтобы ясно увидеть исторические традиции и современный облик туркменского народа. Я оцениваю данную книгу как "паспорт" Туркменистана в современную эпоху. Исследователи смогут найти в этой книге важные идеи для исследований по всем направлениям", - сказал он.