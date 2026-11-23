Во время выступления президента Франции Эмманюэля Макрона на заводе Airbus в Тулузе старшеклассник потерял сознанение.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал BFMTV.

В связи с этим Макрон прервал свою речь на несколько минут.

Он передал ей свой стакан воды, после чего старшеклассницу вывели из толпы, и выступление продолжилось.

Визит Макрона проходил в рамках экономического саммита Choose France, главной темой которого стало привлечение новых промышленных инвестиций в развитие региона.