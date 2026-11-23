Азербайджан поддерживает присоединение Турции к Зеленому энергетическому коридору Каспий - Черное море - Европа и его использование не только для передачи электроэнергии, но и для передачи данных.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов на 13-й министерская встрече представителей Азербайджана, Грузии, Венгрии и Румынии по реализации проекта в Бухаресте.

По его словам, подготовительный этап проекта завершен, определена возможность строительства коридора, и главный вопрос на данный момент заключается в своевременном принятии необходимых решений для реализации проекта:

"Каждый месяц важен для принятия окончательного инвестиционного решения в 2029 году и начала первой поставки электроэнергии в 2032 году. Как надежный энергетический партнер Европы, мы готовы внести свой вклад в ее энергетическую безопасность, диверсификацию поставок и зеленый переход посредством этого коридора".

На встрече также присутствовали министр энергетики Румынии Думитру Кисэлицэ, министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили и посол Венгрии в Румынии Каталин Кишне Хлатки, представители Европейской комиссии, компании Green Energy Corridor Power Company (GECO), CESI S.p.A., Румынского управления по регулированию энергетики (ANRE), Всемирного банка и операторов систем электропередачи стран.

На мероприятии был подведен итог работы, проделанной после 12-й встречи, состоявшейся в Баку 8 июля.

По итогам обсуждений был подписан Протокол, отражающий итоги встречи, и принято решение провести следующую встречу в Венгрии в апреле 2027 года.

Отметим, что "Соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии" подписано в Бухаресте 17 декабря 2022 года.

17:13

Азербайджан поддерживает и считает стратегически важным присоединение Турции к Зеленому энергетическому коридору Каспий - Черное море - Европа (Caspian–Black Sea–Europe Green Energy Corridor).

Как сообщает Report, об этом написал министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов на своей странице в соцсети "X".

Он отметил, что 13-я министерская встреча по проекту в Бухаресте стала еще одним важным шагом на пути к ускорению его реализации.

Он подчеркнул, что достигнута договоренность о дальнейших шагах, связанных с определением компании, ответственной за развитие проекта, исследованием дна Черного моря и совместной деятельностью энергетических регулирующих органов: "Наша цель - добиться принятия окончательного инвестиционного решения в 2029 году, а в 2032 году - осуществить первую передачу электроэнергии".