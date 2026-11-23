В Азербайджане в октябре 2026 года объем производства продукции в секторе информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) составил 293,6 млн манатов, увеличившись на 21,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, в январе-октябре в секторе произведено продукции на 2 млрд 351 млн манатов, что на 9,9% больше в годовом сравнении.

Доля ИКТ в валовом внутреннем продукте (ВВП) страны за 10 месяцев составила 2%.

В целом ВВП Азербайджана за отчетный период вырос на 1,7%, до 115 млрд 930,5 млн манатов.