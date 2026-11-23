В Азербайджане объем производства в секторе ИКТ в октябре вырос на 21,2%
ИКТ
- 23 ноября, 2026
- 17:10
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
В Азербайджане в октябре 2026 года объем производства продукции в секторе информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) составил 293,6 млн манатов, увеличившись на 21,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, в январе-октябре в секторе произведено продукции на 2 млрд 351 млн манатов, что на 9,9% больше в годовом сравнении.
Доля ИКТ в валовом внутреннем продукте (ВВП) страны за 10 месяцев составила 2%.
В целом ВВП Азербайджана за отчетный период вырос на 1,7%, до 115 млрд 930,5 млн манатов.
Последние новости
18:40
В Нигерии при вооруженных нападениях погибли более 60 человекДругие страны
18:23
Трамп заявил, что возвращение Хуанга в Nvidia было правильным решениемДругие страны
18:16
Фото
На благотворительной ярмарке в Сараево представили культуру и кухню АзербайджанаKультурная политика
18:13
Еврокомиссия отказалась от двусторонних переговоров с РФДругие страны
18:05
Хуанг восстановлен на должности главы NvidiaДругие страны
18:03
Фото
Туркменистан и США намерены продолжить политико-дипломатический диалогВ регионе
18:01
Цена нефти марки Brent составила $90,56 за баррель - Обновлено-2Энергетика
17:57
Обсуждено подключение Румынии к Зеленому энергокоридору Азербайджан-Грузия-Турция-БолгарияЭнергетика
17:52
Фото
Азербайджан поддерживает присоединение Турции к Зеленому энергетическому коридору - ОбновленоЭнергетика