Сархан Мамедов Назим оглу, обвиняемый в краже $80 тыс. из дома в Сабунчинском районе Баку, где он работал мастером, приговорен к 5 годам 6 месяцам лишения свободы.

Как сообщает Report, приговор оглашен в Бакинском суде по тяжким преступлениям.

Государственный обвинитель требовал назначить ему наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы.

По версии обвинения, Мамедов попал в здание через второй этаж, предварительно взломав дверь и окно, после чего извлек из сейфа в одной из комнат $80 тыс.

В процессе судебного заседания выяснилось, что подсудимый достиг примирения с пострадавшей стороной и возместил полную сумму украденных средств.

Мамедову предъявили обвинение по статье 177.3.2 Уголовного кодекса (кража c причинением ущерба в крупном размере).