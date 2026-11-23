Китай приговорил к смертной казни чиновника центрального аппарата за разглашение гостайны иностранному государству.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters со ссылкой на источник.

Издание Baomiguan, курирующее деятельность Национального управления по защите государственной тайны КНР, сообщило, что чиновник, известный только по фамилии Ма, был завербован иностранной разведывательной службой во время службы за границей.

После возвращения в Китай Ма якобы отправил по указанию своего куратора более 100 разведывательных отчетов, включая 35 документов, впоследствии признанных государственными секретами, в ходе "длительной" операции, получив за это более млн юаней ($150 тыс.).