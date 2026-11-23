Верховный суд Испании амнистировал бывшего главу Каталонии Карлеса Пучдемона по делу о попытке провозглашения независимости региона от страны.

Как передает Report со ссылкой на испанские медиа, об этом сообщила пресс-служба судебной власти королевства.

"Уголовная палата Верховного суда постановила освободить от возможной уголовной ответственности в связи с амнистией бывшего главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, а также бывших членов регионального правительства Антони Комина и Луиса Пуча", - сказано в сообщении.

В июне 2024 года в Испании вступил в силу закон об амнистии участников каталонского движения за независимость. Его применение к Пучдемону стало предметом продолжительных судебных разбирательств.