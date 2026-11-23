Верховный суд Испании амнистировал экс-главу Каталонии Пучдемона
- 23 ноября, 2026
- 17:13
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Верховный суд Испании амнистировал бывшего главу Каталонии Карлеса Пучдемона по делу о попытке провозглашения независимости региона от страны.
Как передает Report со ссылкой на испанские медиа, об этом сообщила пресс-служба судебной власти королевства.
"Уголовная палата Верховного суда постановила освободить от возможной уголовной ответственности в связи с амнистией бывшего главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, а также бывших членов регионального правительства Антони Комина и Луиса Пуча", - сказано в сообщении.
В июне 2024 года в Испании вступил в силу закон об амнистии участников каталонского движения за независимость. Его применение к Пучдемону стало предметом продолжительных судебных разбирательств.