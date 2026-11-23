В Баку и регионах ожидается сильный ветер - Предупреждение
Экология
- 23 ноября, 2026
- 17:22
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В Баку, на Абшеронском полуострове и в ряде регионов Азербайджана в связи с ветреной погодой 24 ноября объявлено желтое и оранжевое предупреждение.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.
Отмечается, что в Баку и на Абшеронском полуострове, в Гобустане и Хызы в соответствии с оранжевым предупреждением будет преобладать юго-западный ветер, скорость которого усилится до 20,8-28,4 м/сек.
В Нефтчале, Ширване, Нафталане, Геранбое, Дашкесане, Кяльбаджаре, Лачыне, Зангилане, Мингячевире, Шеки, Губе, Гусаре, Хачмазе, Шабране, Сиязане в соответствии с желтым предупреждением будет преобладать юго-западный ветер с порывами до 13,9-20,7 м/сек.
Bakıda və rayonlarda sabah külək güclənəcək
Orange and yellow wind warnings issued in Azerbaijan for November 24
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