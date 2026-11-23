İsa Həbibbəyli: Sərdar Berdiməhəmmədovun kitabı Türkmənistanın "pasportu"dur
- 23 noyabr, 2026
- 16:50
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"Türkmənistanın neytrallığı - sülhün və etimadın parlaq yolu" kitabı Azərbaycan-Türkmmənistan əlaqələrinin inkişafına əhəmiyyətli töhfədir.
"Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) prezdenti İsa Həbibbəyli Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədovun Bakıda Azərbaycan dilində nəşr olunmuş "Türkmənistanın neytrallığı - sülhün və etimadın parlaq yolu" kitabının təqdimatında deyib.
O qeyd edib ki, müəllif kitabda neytrallığın türkmən xalqının tarixi təcrübəsindən gələn, milli ənənələrindən doğan, müstəqillik dövründə dövlət siyasətinə çevrilən hadisə kimi təqdim edilir:
"Türkmənistan ərazisindəki qədim türk abidələri, xalqın özünəməxsus milli xüsusiyyətlər, mədəniyyəti, ailə-məişəti və s. məsələlər dövlət başçısı səviyyəsində ictimaiyyətə təqdim olunur. Bu kitab türkmən xalqının tarixi ənənələri və müasir simasını aydın görmək üçün əhəmiyyətli mənbədir. "Türkmənistanın neytrallığı - sülhün və etimadın parlaq yolu" kitabını Türkmənistanın müasir dövrdəki "pasport"u kimi qiymətləndirirəm. Araşdırmaçılar bu kitabda bütün istiqamətlərdə təqdiqat üçün əhəmiyyətli fikirlər tapa bilərlər".