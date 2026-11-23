UEFA "Sabah"ın futbolçusu Eyden Makkartini 2 oyunluq cəzalandırıb
Futbol
- 23 noyabr, 2026
- 17:32
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UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsinin IV turunda "Vikinq"lə (Norveç) matçda qırmızı vərəqə alan "Sabah"ın müdafiəçisi Eyden Makkarti 2 oyunluq cəzalandırılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə UEFA-nın mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Norveç təmsilçisi ilə səfər matçında rəqibinə zərbə endirən oyunçu Avropa futbol qurumu tərəfindən 2 oyunluq diskvalifikasiya edilib.
Cənubi afrikalı mərkəz müdafiəçisi qarşıdan gələn "Barselona" və "Vilyareal"la görüşləri buraxmaq məcburiyyətində qalacaq.
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