Азербайджан поддерживает международные инициативы Туркменистана, направленные на укрепление мира и взаимного доверия.

Как передает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Самир Шарифов на презентации книги президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова "Нейтралитет Туркменистана - светлый путь мира и доверия", изданной на азербайджанском языке в Баку.

"Азербайджан с большим уважением относится к политике постоянного нейтралитета Туркменистана и последовательно поддерживает его международные инициативы, направленные на укрепление мира и взаимного доверия", - сказал он.

По его словам, издание книги на азербайджанском языке отражает историческую, культурную и духовную близость двух народов, а также взаимный интерес и уважение.

Самир Шарифов отметил, что книга посвящена политике постоянного нейтралитета, которую Туркменистан последовательно проводит с момента обретения независимости, ее сущности и месту в международных отношениях.

"В условиях роста глобальной напряженности и противоречий, когда доверие между государствами подвергается серьезным испытаниям, сохранение диалога и недопущение перерастания разногласий в конфликты приобретают особую значимость", - подчеркнул замминистра.

Он добавил, что политика нейтралитета, реализуемая в соответствии с целями и принципами Устава ООН, способствует снижению напряженности, укреплению взаимопонимания и мирному урегулированию споров.

По словам Шарифова, признание Генеральной Ассамблеей ООН постоянного нейтралитета Туркменистана в 1995 году стало подтверждением его особого статуса в международных отношениях.

"На протяжении прошедших лет Туркменистан оставался приверженным избранному пути и выступал с рядом важных инициатив, направленных на укрепление мира, развитие диалога и международного сотрудничества", - отметил он.

Замминистра также напомнил, что Азербайджан выступил соавтором резолюции ООН об объявлении 2025 года Международным годом мира и доверия.

Кроме того, в декабре прошлого года премьер-министр Азербайджана Али Асадов принял участие в Международном форуме мира и доверия в Ашхабаде, на котором озвучил позицию страны.