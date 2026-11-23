В Азербайджане зарплаты в секторе информации и связи выросли на 12,7%
ИКТ
- 23 ноября, 2026
- 16:18
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В Азербайджане в январе-сентябре 2026 года среднемесячная номинальная зарплата в секторе информации и связи выросла на 12,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 2 109,9 маната.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.
В государственном секторе показатель составил 1 909,6 маната, в частном - 2 225,8 маната.
В годовом сравнении зарплаты выросли на 19% и 8,3% соответственно.
По состоянию на 1 октября в секторе работали 34,3 тыс. наемных сотрудников, что на 0,6% меньше, чем годом ранее.
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