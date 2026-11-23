В Азербайджане в январе-сентябре 2026 года среднемесячная номинальная зарплата в секторе информации и связи выросла на 12,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 2 109,9 маната.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

В государственном секторе показатель составил 1 909,6 маната, в частном - 2 225,8 маната.

В годовом сравнении зарплаты выросли на 19% и 8,3% соответственно.

По состоянию на 1 октября в секторе работали 34,3 тыс. наемных сотрудников, что на 0,6% меньше, чем годом ранее.