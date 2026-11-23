В государственный бюджет Азербайджана от приватизации государственного имущества поступило 124 млн манатов в период с января по октябрь 2026 года, что на 4,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную службу по имущественным вопросам, за этот период ведомство провело 49 аукционов. На них были приватизированы пакеты акций семи акционерных обществ, два малых государственных предприятия, один недостроенный объект и 980 транспортных средств.

Кроме того, за 10 месяцев было заключено 3 889 новых договоров аренды госимущества, в том числе 477 нежилых помещений и 3 412 земельных участков. Это на 6,8% меньше, чем годом ранее.

Поступления в бюджет от аренды государственного имущества составили 48 млн манатов, что на 24,4% больше, чем годом ранее.

В целом за январь-октябрь приватизация и аренда государственного имущества принесли бюджету 172 млн манатов - на 9,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.