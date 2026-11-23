Azərbaycanda özəlləşdirmədən büdcəyə daxilolmalar 4 %-dən çox artıb
- 23 noyabr, 2026
- 16:12
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycanda dövlət əmlakının özəlləşdirilməsindən dövlət büdcəsinə 124 milyon manat vəsait daxil olub.
"Report" İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 4,3 % çoxdur.
10 ay ərzində qurum 49 hərrac keçirib. Hərraclarda 7 səhmdar cəmiyyətinin səhm paketi, 2 kiçik dövlət müəssisəsi, 1 yarımçıq tikili sahəsi və 980 nəqliyyat vasitəsi özəlləşdirilib.
Bundan başqa, hesabat dövründə Dövlət Xidməti 477-si qeyri-yaşayış, 3 412-si torpaq sahələri üzrə olmaqla 3 889 yeni icarə müqaviləsi bağlayıb. Bu isə 1 il əvvələ nisbətən 6,8 % azdır. Son nəticədə dövlət əmlakının (qeyri-yaşayış və torpaq sahələrinin) icarəsindən dövlət büdcəsinə illik müqayisədə 24,4 % çox - 48 milyon manat vəsait ödənilib.
Beləliklə, yanvar-oktyabr aylarında özəlləşdirmə və icarədən büdcəyə ümumilikdə 172 milyon manat vəsait daxil olub. Bu isə ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 9,2 % çoxdur.