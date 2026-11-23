Polşada H5N1 qripi səbəbindən 18 min quş məhv edilib
Digər ölkələr
- 23 noyabr, 2026
- 16:07
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Polşanın şimalındakı Biskupetsdə hindquşu yetişdirmə fermasında yüksək patogenli H5N1 quş qripi epidemiyası aşkar edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" Ümumdünya Heyvan Sağlamlığı Təşkilatına (WOAH) istinadən məlumat yayıb.
Təşkilatın Polşa hakimiyyət orqanlarından əldə etdiyi məlumata görə, fermada 18 723 hindquşundan 587-si tələf olub. Qalan quşlar məhv edilib.
Bu, may ayından bəri Polşada ev quşları arasında ilk H5N1 epidemiyasıdır.
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