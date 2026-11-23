Azərbaycanda bu il noutbuk və kompüter istehsalı azalıb
İKT
- 23 noyabr, 2026
- 15:53
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Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycanda 1 min 91 ədəd noutbuk, 1 min 440 ədəd stolüstü kompüter istehsal edilib.
"Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bunlar, 2025-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə müvafiq olaraq 95,7 % və 49,4 % azdır.
Ötən ay isə 1 ədəd noutbuk və 28 ədəd stolüstü kompüter (1 il əvvəl istehsal olmayıb) istehsal edilib. 2025-ci ilin oktyabr ayının göstəricisi ilə müqayisədə noutbuk istehsalı 24 min 33 dəfə azalıb.
2025-ci ildə Azərbaycanda 27 645 ədəd noutbuk, 2 920 ədəd stolüstü kompüter istehsal edilib. Bunlar, 2024-cü illə müqayisədə müvafiq olaraq 3,5 % çox və 52 % azdır.
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