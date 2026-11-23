Azərbaycanın U-15 millisi təlim-məşq toplanışına başlayıb
Futbol
- 23 noyabr, 2026
- 15:53
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15 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi bu gün Bayıl İnkişaf Mərkəzində təlim-məşq toplanışına başlayıb. Bu barədə "Report"a AFFA-dan məlumat verilib. Hazırlıq prosesi noyabrın 27-dək davam edəcək. Toplanışa dəvət olunmuş futbolçuların siyahısı:
|Nr.
|Ad, Soyad
|Klub
|1
|Çingiz Müslümov
|Sabah FK
|2
|Elman Tahirov
|Sabah FK
|3
|Eldar Hüseynov
|Sabah FK
|4
|Fəqan İbrahimov
|Sabah FK
|5
|Əli Hüseynli
|Sabah FK
|6
|Vüsal Atakişiyev
|Qarabağ FK
|7
|Fərman Əsədov
|Qarabağ FK
|8
|Emil Əhmədov
|Qarabağ FK
|9
|Əli Kamal
|Qarabağ FK
|10
|Toğrul Məmmədov
|Neftçi PFK
|11
|Hacımurad Abuşov
|Neftçi PFK
|12
|Yusif İbrahimli
|Neftçi PFK
|13
|Ömər Verdiyev
|Neftçi PFK
|14
|Kənan Həsənli
|Sumqayıt FK
|15
|Mehman Pur Rza
|Sumqayıt FK
|16
|Yunis Oruczadə
|Sumqayıt FK
|17
|Tunar Qurbanlı
|Sumqayıt FK
|18
|Uğur Əlizadə
|Ulduz FA
|19
|Hüseyn Rəhimov
|Qəbələ FK
|20
|Tunar Namazlı
|Turan Tovuz FK
|21
|Ayxan Yolçuzadə
|Turan Tovuz FK
|22
|Əfqan Musayev
|Turan Tovuz FK
|23
|İbrahim Hüseynov
|Kəpəz FK
|24
|Sadiq Tağıyev
|Kəpəz FK
|25
|Amin Mərdanov
|Zirə FK
|26
|Fuad Məmmədli
|Zirə FK
|27
|Fərxad Həsənli
|Binə FK
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