Туркменистан и США подтвердили заинтересованность в продолжении регулярного политико-дипломатического диалога и последовательном укреплении двустороннего партнёрства.

Как передает Report со ссылкой на МИД Туркменистана, вопросы туркмено-американского сотрудничества обсуждались на встрече Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с Заместителем Государственного секретаря США Кристофером Ландау.

Особое внимание уделено расширению торгово-экономических связей, сотрудничеству в энергетической и транспортно-коммуникационной сферах, а также возможностям диверсификации международных транспортных и энергетических маршрутов. В данном контексте стороны рассмотрели перспективы взаимодействия в рамках региональных инфраструктурных инициатив и развития транскаспийских транспортных связей.

Отдельно состоялся обмен мнениями по вопросам расширения сотрудничества в области образования, науки и культуры.