Азербайджан и Румыния обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в сферах поставок природного газа, торговли нефтью, нефтепродуктами и электроэнергией.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, обсуждения состоялись в Бухаресте в рамках 13-го заседания министров по проекту "Каспий - Черное море - Европейский зеленый энергетический коридор", где министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов встретился с министром энергетики Румынии Думитру Кисэлицэ.

Министры обсудили шаги по реализации проекта "Зеленый энергетический коридор Азербайджан-Грузия-Турция-Болгария" и итоги заседания.

Стороны подчеркнули важность присоединения Турции к проекту и отметили необходимость усиления совместных усилий. На встрече также была рассмотрена перспектива подключения к инициативе Румынии.