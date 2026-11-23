Обсуждено подключение Румынии к Зеленому энергокоридору Азербайджан-Грузия-Турция-Болгария
- 23 ноября, 2026
- 17:57
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Азербайджан и Румыния обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в сферах поставок природного газа, торговли нефтью, нефтепродуктами и электроэнергией.
Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, обсуждения состоялись в Бухаресте в рамках 13-го заседания министров по проекту "Каспий - Черное море - Европейский зеленый энергетический коридор", где министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов встретился с министром энергетики Румынии Думитру Кисэлицэ.
Министры обсудили шаги по реализации проекта "Зеленый энергетический коридор Азербайджан-Грузия-Турция-Болгария" и итоги заседания.
Стороны подчеркнули важность присоединения Турции к проекту и отметили необходимость усиления совместных усилий. На встрече также была рассмотрена перспектива подключения к инициативе Румынии.