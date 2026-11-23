Хуанг восстановлен на должности главы Nvidia
Другие страны
- 23 ноября, 2026
- 18:05
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Совет директоров Nvidia восстановил Дженсена Хуанга в должности президента и гендиректора компании.
Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом говорится в пресс-релизе компании.
По данным ряда медиа, данное решение было принято после рекомендаций высокопоставленных представителей правительства США.
Последние новости
18:40
В Нигерии при вооруженных нападениях погибли более 60 человекДругие страны
18:23
Трамп заявил, что возвращение Хуанга в Nvidia было правильным решениемДругие страны
18:16
Фото
На благотворительной ярмарке в Сараево представили культуру и кухню АзербайджанаKультурная политика
18:13
Еврокомиссия отказалась от двусторонних переговоров с РФДругие страны
18:05
Хуанг восстановлен на должности главы NvidiaДругие страны
18:03
Фото
Туркменистан и США намерены продолжить политико-дипломатический диалогВ регионе
18:01
Цена нефти марки Brent составила $90,56 за баррель - Обновлено-2Энергетика
17:57
Обсуждено подключение Румынии к Зеленому энергокоридору Азербайджан-Грузия-Турция-БолгарияЭнергетика
17:52
Фото
Азербайджан поддерживает присоединение Турции к Зеленому энергетическому коридору - ОбновленоЭнергетика