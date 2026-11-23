Совет директоров Nvidia восстановил Дженсена Хуанга в должности президента и гендиректора компании.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом говорится в пресс-релизе компании.

По данным ряда медиа, данное решение было принято после рекомендаций высокопоставленных представителей правительства США.