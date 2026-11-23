На благотворительной ярмарке в Сараево представили культуру и кухню Азербайджана
- 23 ноября, 2026
- 18:16
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Посольство Азербайджана в Боснии и Герцеговине представило национальную культуру и кухню страны на традиционной благотворительной ярмарке "Дипломатический зимний базар" в Сараево.
Как сообщает балканское бюро Report, в мероприятии приняли участие около 40 дипломатических представительств и международных организаций, а также местные и зарубежные компании и учебные заведения.
На азербайджанском стенде посетителям предложили блюда национальной кухни, сладости, чай, варенье и сувениры.
Стенд также посетила Мирела Бечирович - супруга члена Президиума Боснии и Герцеговины Дениса Бечировича. Ей подарили книгу об азербайджанской кухне на боснийском языке.
Азербайджан участвует в ярмарке в пятый раз. Вырученные средства направлены на поддержку учреждений для детей с инвалидностью и малообеспеченных семей в Боснии и Герцеговине.