Tramp: Huanqın "Nvidia"ya qayıdışı düzgün qərardır
Digər ölkələr
- 23 noyabr, 2026
- 18:28
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"Nvidia"nın Direktorlar Şurası Censen Huanqı baş icraçı direktor vəzifəsinə geri qaytarmaqla düzgün qərar qəbul edib.
"Report" xəbər verir ki, bunu ABŞ Prezidenti Donald Tramp "Truth Social" sosial şəbəkəsində yazıb.
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