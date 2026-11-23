Azərbaycan Mərkəzi Asiya ölkələri üçün nəqliyyat imkanlarını genişləndirir
- 23 noyabr, 2026
- 18:11
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Azərbaycan ərazisindən keçən nəqliyyat marşrutlarının inkişafı Asiya və Avropa arasında yükdaşımaların şaxələndirilməsinə kömək edir və Mərkəzi Asiya ölkələrinin qərb bazarlarına çıxışını genişləndirir.
"Report"un Qazaxıstan bürosu Azərbaycanın Türkmənistandakı səfirliyinə istinadən xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın bu ölkədəki səfiri Qismət Gözəlov "Mərkəzi Asiya və Azərbaycanın qitələrarası beynəlxalq nəqliyyat marşrutlarının inkişaf perspektivləri" mövzusunda keçirilən konfransda bildirib.
Ümumdünya Dayanıqlı Nəqliyyat Gününə həsr olunmuş tədbir Türkmənistan Xarici İşlər Nazirliyinin Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunda keçirilib.
Səfir regionun tranzit imkanlarının genişləndirilməsi üçün Orta Dəhlizin, Çin-Qırğızıstan-Özbəkistan dəmir yolunun, Xəzər üzərindən multimodal daşımaların, Lapis-Lazuli marşrutunun və TRIPP layihəsinin əhəmiyyətini vurğulayıb.
Azərbaycanın infrastrukturunun inkişafından danışan diplomat Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun ötürücülük qabiliyyətinin artırılmasını və Bakı Beynəlxalq Dəniz Limanının genişləndirilməsi üzrə işləri qeyd edib. Onun sözlərinə görə, Ələt limanı ərazisində inşa edilən beynəlxalq yük hava limanının istifadəyə verilməsi 2027-ci ilə planlaşdırılır.
Q.Gözəlov həmçinin Orta Dəhlizin inkişafında Azərbaycan, Türkmənistan və Qazaxıstan limanlarının mühüm rolunu qeyd edib.
Onun sözlərinə görə, Bakı və Türkmənbaşı limanları arasında yükdaşımaların genişləndirilməsi regionun tranzit potensialının artırılmasına kömək edir. O, həmçinin Türkmənistan və Qazaxıstanın enerji resurslarının Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri vasitəsilə dünya bazarlarına nəqlində Azərbaycanın rolunu diqqətə çatdırıb.
Diplomat bildirib ki, 2027-ci ildə Mərkəzi Asiya Dövlət Başçılarının Məşvərət görüşləri formatında Azərbaycanın sədrliyi siyasi dialoqun genişləndirilməsinə, iqtisadi tərəfdaşlığın möhkəmləndirilməsinə və nəqliyyat, logistika və energetika sahələrində əməkdaşlığın inkişafına töhfə verəcək.
Konfransda Türkmənistan Xarici İşlər Nazirliyinin, diplomatik missiyaların, dövlət orqanlarının, nəqliyyat-logistika sahəsinin və ali təhsil müəssisələrinin nümayəndələri iştirak ediblər.