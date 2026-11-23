При атаке ВС РФ на Запорожье погибли три человека
Другие страны
- 23 ноября, 2026
- 18:54
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В результате российской атаки на Запорожский район Украины погибли три человека, еще один пострадал.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в телеграм-канале.
По данным ведомства, удар был нанесен по нежилому четырехэтажному зданию, после чего возник пожар на третьем этаже. Спасатели ликвидировали возгорание на площади 100 кв.м.
"В ходе аварийно-спасательных работ двух человек удалось вызволить из горящего здания. На месте продолжается ликвидация последствий удара", - отметили в ГСЧС.
Rusiyanın Zaporojyeyə zərbəsi nəticəsində 3 nəfər ölüb
Russian attack kills three in Ukraine's Zaporizhzhia district
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