В результате российской атаки на Запорожский район Украины погибли три человека, еще один пострадал.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в телеграм-канале.

По данным ведомства, удар был нанесен по нежилому четырехэтажному зданию, после чего возник пожар на третьем этаже. Спасатели ликвидировали возгорание на площади 100 кв.м.

"В ходе аварийно-спасательных работ двух человек удалось вызволить из горящего здания. На месте продолжается ликвидация последствий удара", - отметили в ГСЧС.