По меньшей мере 64 человека погибли в результате нападений на населённые пункты в нигерийском штате Нигер в минувшие выходные.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщили представители народа фулани и местные жители.

По их данным, атаки произошли в районах городов Вава и Гада-Оли. Нападавшие применяли огнестрельное оружие и мачете, а также поджигали здания с находившимися внутри людьми.

Власти штата подтвердили другое нападение, произошедшее в субботу в деревне Лумман-Бааре. Там вооруженные люди открыли огонь во время утренней молитвы, убив пятерых человек, включая главу деревни.

Пока неизвестно, кто организовал последующие нападения. Полиция и власти штата не подтвердили число погибших.

Представители фулани выразили обеспокоенность возможными новыми атаками и призвали не возлагать коллективную ответственность на целое этническое сообщество за действия отдельных вооруженных групп.

Организация Fulbe Global Development and Rights Initiatives (FGDRI) призвала к срочному расследованию сообщений об убийстве в штате Нигер.