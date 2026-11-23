Aleksandar Vuçiç ölüm təhdidləri aldığını açıqlayıb
- 23 noyabr, 2026
- 18:43
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"Aleksandar Vuçiç – Serbiya qalib gəlir" parlament fraksiyasının lideri Aleksandar Vuçiç Vraçar cinayətkar qruplaşması tərəfindən fiziki cəhətdən aradan qaldırılacağı ilə bağlı təhdid aldığını bildirib.
"Report"un Balkan bürosu xəbər verir ki, o, "TV Pink" açıqlamasında təhdid xarakterli mesajları bir gün əvvəl aldığını söyləyib.
A.Vuçiç hüquq-mühafizə orqanlarına müraciət etməməsinin səbəbini də söyləyib:
"Mənim onlara şikayət edəcəyim bir məsələ yoxdur. Bu, yalnız onlara etibar etmədiyim üçün deyil, həm də həmin şəxslərin kimin maraqlarına uyğun fəaliyyət göstərdiyini bildiyim üçündür".
O həmçinin polisin "Tələbə siyahısı"nın nəzarətinə keçdiyini də iddia edib.
A.Vuçiç polis əməliyyatlarını da tənqid edərək Vraçar qruplaşmasının üzvlərinə, xüsusilə idman zallarını yandıran şəxslərə qarşı heç bir saxlanılma əməliyyatının keçirilmədiyini vurğulayıb. Onun sözlərinə görə, bunun əvəzinə qanunsuz atış poliqonu ilə bağlı iddia əsasında Smederevo şəhərinin rəhbəri həbs olunub.
Özünün saxlanılması ehtimalına toxunan A.Vuçiç hazırda barəsində hər hansı hüquqi prosesin aparılmadığını və ona qarşı belə bir icraatın başlanmasının asan olmadığını qeyd edib.