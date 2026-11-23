Назначен руководитель Аппарата Минтруда и соцзащиты населения Нахчывана
Внутренняя политика
- 23 ноября, 2026
- 19:12
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Эльмин Фараджов назначен руководителем Аппарата Министерства труда и социальной защиты населения Нахчыванской Автономной Республики (АР).
Как сообщает нахчыванское бюро Report, прежде Фараджов занимал должность начальника отдела правовых и кадровых вопросов Аппарата Министерства.
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