Naxçıvan Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə Aparat rəhbəri təyin olunub
Daxili siyasət
- 23 noyabr, 2026
- 19:05
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Elmin İsa oğlu Fərəcov Naxçıvan Muxtar Respublikası (MR) Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Aparat rəhbəri təyin olunub.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bununla bağlı müvafiq əmr imzalayıb.
Elmin Fərəcov bu təyinatadək Naxçıvan MR Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Aparatının Hüquq və kadr məsələləri şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışıb.
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