Rusiyanın Zaporojyeyə zərbəsi nəticəsində 3 nəfər ölüb
Digər ölkələr
- 23 noyabr, 2026
- 19:02
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Rusiyanın Ukraynanın Zaporojye rayonuna zərbəsi nəticəsində 3 nəfər ölüb, 1 nəfər isə yaralanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Fövqəladə Hallar üzrə Dövlət Xidmətinin teleqram kanalındakı məlumatında bildirilib.
Qurumun məlumatına görə, zərbə dördmərtəbəli qeyri-yaşayış binasına endirilib, bundan sonra üçüncü mərtəbədə yanğın baş verib. Xilasedicilər 100 kvadratmetr sahədə baş vermiş yanğını söndürüblər.
"Qəza-xilasetmə işləri zamanı 2 nəfəri yanan binadan xilas etmək mümkün olub. Hadisə yerində zərbənin fəsadlarının aradan qaldırılması davam edir", - Fövqəladə Hallar üzrə Dövlət Xidmətindən qeyd olunub.
При атаке ВС РФ на Запорожье погибли три человека
Russian attack kills three in Ukraine's Zaporizhzhia district
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