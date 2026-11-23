Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял послов стран Евросоюза, аккредитованных в Армении.

Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, об этом сообщила пресс-служба армянского правительства.

Согласно информации, стороны обсудили либерализацию визового режима, развитие сотрудничества с ЕС и диверсификацию армянской экономики. Пашинян также затронул тему проекта новой Конституции Армении.

Отмечается, что участники встречи также рассмотрели перспективы регионального сотрудничества, открывающиеся в результате установления мира между Арменией и Азербайджаном, а также начало практического этапа проекта "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания" (TRIPP).