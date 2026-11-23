Пашинян обсудил с послами ЕС проект новой Конституции Армении и TRIPP
В регионе
- 23 ноября, 2026
- 19:08
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял послов стран Евросоюза, аккредитованных в Армении.
Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, об этом сообщила пресс-служба армянского правительства.
Согласно информации, стороны обсудили либерализацию визового режима, развитие сотрудничества с ЕС и диверсификацию армянской экономики. Пашинян также затронул тему проекта новой Конституции Армении.
Отмечается, что участники встречи также рассмотрели перспективы регионального сотрудничества, открывающиеся в результате установления мира между Арменией и Азербайджаном, а также начало практического этапа проекта "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания" (TRIPP).
Paşinyan Aİ səfirləri ilə Ermənistanın yeni konstitusiya layihəsini və TRIPP-i müzakirə edib
Pashinyan, EU ambassadors discuss regional cooperation and TRIPP
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