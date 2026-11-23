Акции компании Nvidia подорожали более чем на 30% - такой эффект вызвало возвращение Джейсена Хуанга на пост генерального директора.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Совет директоров единогласно проголосовал за его возвращение на посты президента и генерального директора, аннулировав решение об уходе, принятое всего 11 дней назад.

На фоне этой новости акции выросли примерно на 31% до $164,48, компенсировав значительную часть падения и прибавив к капитализации около $1 трлн.