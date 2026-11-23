Акции Nvidia взлетели на 30% после возвращения Джейсена Хуанга
Другие страны
- 23 ноября, 2026
- 19:37
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Акции компании Nvidia подорожали более чем на 30% - такой эффект вызвало возвращение Джейсена Хуанга на пост генерального директора.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.
Совет директоров единогласно проголосовал за его возвращение на посты президента и генерального директора, аннулировав решение об уходе, принятое всего 11 дней назад.
На фоне этой новости акции выросли примерно на 31% до $164,48, компенсировав значительную часть падения и прибавив к капитализации около $1 трлн.
"Nvidia"nın səhmləri Censen Huanqın qayıdışından sonra 30 % artıb
Nvidia shares surge 31% as Jensen Huang returns as CEO
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