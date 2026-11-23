Европа готова к переговорам с Россией по ситуации вокруг Украины.

Как передает Report со ссылкой на The Guardian, об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Мерц подчеркнул, что наряду с урегулированием ситуации в Украине необходимо учитывать более широкий круг вопросов, связанных с безопасностью Европы.

Он осудил недавние нарушения воздушного пространства Польши, а также отдельный инцидент в Балтийском море, отметив реакцию Финляндии на произошедшее.

"Польша может рассчитывать на нашу полную солидарность. И, если потребуется, НАТО, разумеется, будет защищать каждый дюйм территории союзников", - заявил канцлер.

Говоря о ситуации в Балтийском море, Мерц подчеркнул, что ни одна из сторон не заинтересована в эскалации, а стабильность, безопасность и свобода судоходства в регионе не должны подвергаться угрозе.

По его словам, НАТО работает над созданием более сильного и более европейского альянса.

"Мы делаем это не для того, чтобы кому-либо угрожать. Мы делаем это для защиты нашей свободы, безопасности и процветания, в том числе в будущем", - добавил Мерц.