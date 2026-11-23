Деятельность Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Албанией создает благоприятные возможности для расширения взаимодействия в сферах торговли, инвестиций, транспорта и зеленой энергетики.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра энергетики Азербайджана Кямал Аббасов, выступая на мероприятии по случаю Национального дня Албании в Баку.

"Эффективное сотрудничество в энергетической сфере является одним из важных направлений наших экономических отношений. В этом контексте особое значение имеет взаимодействие в рамках Трансадриатического газопровода (TAP), являющегося важной составной частью Южного газового коридора", - подчеркнул он.

По словам замминистра, проект газификации албанского города Корча служит наглядным примером расширения стратегического энергетического партнерства между двумя странами.

Он также напомнил, что 1-ое заседание Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству состоялось в Баку в 2024 году.

Касаясь политического взаимодействия, Аббасов отметил, что за 33 года с момента установления дипломатических отношений сотрудничество между Азербайджаном и Албанией последовательно развивалось на основе дружбы, взаимного уважения и партнерства.

"Важными этапами в истории наших двусторонних отношений стали открытие посольства Азербайджана в Тиране в 2023 году и начало деятельности первого посла-резидента Албании в Баку в 2024 году, что заложило основу качественно нового этапа развития нашего сотрудничества", - заявил он.

Замминистра также отметил активизацию политического диалога на высшем и высоком уровнях, подчеркнув значение взаимных визитов руководителей двух государств.

В частности, он напомнил о государственном визите президента Азербайджана Ильхама Алиева в Албанию, его рабочем визите в Тирану в мае 2025 года для участия в 6-м саммите Европейского политического сообщества, а также о визитах президента Албании Байрама Бегая и премьер-министра Эди Рамы в Азербайджан.

По словам Аббасова, регулярные межмидовские контакты двух стран на международных платформах и первые политические консультации, состоявшиеся в Баку в сентябре 2025 года, способствуют дальнейшему развитию двустороннего диалога.

Он также обратил внимание на развитие гуманитарного и культурного сотрудничества, отметив визит в Албанию в феврале 2026 года вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой, ее встречу с премьер-министром Эди Рамой и проведение в Тиране международной художественной выставки "Мама, мать-природа".

В завершение замминистра выразил уверенность в дальнейшем укреплении дружественных и партнерских отношений между Азербайджаном и Албанией на благо народов двух стран.